Люка Бессона вновь обвинили в сексуальных домогательствах

13:39 | 11.07.2018

Люка Бессона снова обвиняют в домогательствах. Причем сразу несколько женщин. 49-летняя кастинг-директор сообщила, что режиссёр приставал к ней каждый раз, когда они оказывались вместе в лифте, а также делал непристойные предложения на съёмочной площадке. Две другие женщины утверждают, что режиссер «вел себя неуместно», а одна актриса была вынуждена сбежать с кастинга «на четвереньках». Люк Бессон все обвинения отвергает.



Как напоминает «Вести.ру», в мае актриса Сан Ван Рой заявляла, что Бессон подсыпал ей в чай наркотики, а затем изнасиловал. Однако экспертиза не нашла в её крови следов запрещённых веществ.