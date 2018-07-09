13:26 | 11.07.2018

Повышение пенсионного возраста для женщин может быть снижено до 60 лет вместо предполагаемых 63. О таком варианте развития событий «Интерфаксу» сообщил источник в Госдуме. При этом в первом чтении закон будет рассмотрен в нынешнем виде, а ко второму чтению могут быть подготовлены смягчающие поправки. По словам источника, окончательного решения ещё нет и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне.



Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин Правительство РФ внесло в Госдуму 16 июня. Изменения планируется проводить поэтапно.