В Крыму на 58-м году жизни скончался внук Леонида Брежнева

13:20 | 11.07.2018

В Крыму на 58-м году жизни скончался один из внуков генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей, сообщает РБК. По словам председателя регионального отделения партии «Родина» Константина Кнырика, он скончался от инфаркта.



Брежнев ранее баллотировался в депутаты законодательного собрания города и выдвигал свою кандидатуру на выборах в Госдуму от партии «Родина», отмечает РИА «Новости».