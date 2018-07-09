Шойгу заявил, что считает невозможным прямое столкновение России с Украиной

13:14 | 11.07.2018

Глава российского Минобороны Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что считает невозможным возникновение прямого столкновения между Россией и Украиной, передает russian.rt.com. Он отметил, что у России и Украины общие корни, а на протяжении истории обе страны вместе пережили тяжелейшие испытания, в том числе Вторую мировую войну.



Шойгу также выразил надежду на влияние Евросоюза, которое может помочь мирно урегулировать внутренний конфликт на юго-востоке Украины.