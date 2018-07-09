МИД РФ пообещал зеркально ответить Греции на высылку российских дипломатов

13:10 | 11.07.2018

Москва ответит на высылку двух российских дипломатов из Греции, заявили в МИД РФ. «По сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ», - сказали в ведомстве.



Ранее греческая газета Kathimerini написала, что Греция высылает из страны двух российских дипломатов и запрещает въезд еще двоим. По данным издания, их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела и действиях против национальной безопасности.



Дипломатические источники также отмечают, что решение Афин относится исключительно к действиям этих четырёх человек, а не к общему отношению Греции к России.