В Россельхознадзоре опровергли информацию о запрете выращивать картофель на даче

14:42 | 10.07.2018

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете сажать на приусадебных участках картофель и другие овощи и фрукты из самостоятельно заготовленных запасов и семян. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.



Россельхознадзор уточняет, что не выдвигал каких-либо инициатив, препятствующих гражданам выращивать картофель и иные овощные и фруктово-ягодные культуры на своих приусадебных участках с использованием посевного материала из собственных запасов либо заготовленных самостоятельно.



Напомним, в июне «Новые известия» сообщили, что согласно статье 10.12 КоАП дачники не могут сажать собственную картошку. Издание отмечало, что для этого необходимо использовать только купленные в специальных магазинах семена, а в случае нарушения грозит штраф от 500 руб. до 1 тыс. руб.