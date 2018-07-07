В России могут ввести уголовную ответственность за нелегальные техосмотры

14:29 | 10.07.2018

Минэкономразвития подготовило поправки в законодательство, согласно которым штрафы за езду без техосмотра составят две тысячи рублей вместо 800 рублей, а за проведение ТО без необходимой аккредитации будет грозить уголовная ответственность, пишет газета «Известия».



Отмечается, что нарушения будут регистрировать камеры фото- и видеофиксации, а штрафы в автоматическом режиме выписываться раз в сутки. В настоящее время штрафы действуют только для такси, грузовиков, учебных машин, а также для автомобилей экстренных и специальных служб.



За проведение ТО без обязательной аккредитации от Российского союза автостраховщиков может грозить штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до пяти лет.