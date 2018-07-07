Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили младшего сына Луи

14:23 | 10.07.2018

Крестины младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон принца Луи состоялись накануне в Великобритании. Церемония прошла в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне.



Двухмесячного сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон крестил духовный глава Церкви Англии Джастин Уэлби. Верховный священнослужитель окропил Луи из «Купели лилий» водой из реки Иордан. Купель была заказана еще в 1840 году королевой Викторией для крещения дочери принцессы Виктории.



На церемонии присутствовали самые близкие родственники и друзья. Из-за плотного графика церемонию была вынуждена пропустить 92-летняя королева Великобритании Елизавета II, которая приходится Луи прабабушкой, передает regnum.ru.