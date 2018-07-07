Американский сенатор Джон Нили Кеннеди сравнил власти РФ с мафией

12:16 | 10.07.2018

Сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди, вернувшийся из поездки в Россию в составе делегации американских конгрессменов, поделился своими негативными впечатлениями. Политик заявил, что переговоры с российским правительством больше похожи на ведение дел с «мафией», передает Associated Press.



«В России нет политической философии. Это как задаваться вопросом, в чем состоит политическая философия мафии», — сказал Кеннеди. «Их философия — это деньги и власть. Такова философия Путина. Он правит железной рукой. Он диктатор», — добавил сенатор. «Путину нельзя доверять. Я думаю, что лучшее, что мы можем сделать, — попытаться сдерживать его», — сказал Кеннеди. При этом Лаврова он назвал «задирой».



При этом, как отмечает «Эхо Москвы», Кеннеди поддержал идею личной встречи Трампа с Путиным. Она должна состояться в Хельсинки 16 июля. Сенатор отметил, что прорыва от этой встречи ожидать не стоит.