12:08 | 10.07.2018

Число погибших от наводнения в Японии увеличилось до 134, судьба еще 88 человек остается неизвестной, сообщил 10 июля генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.



Как напоминает iz.ru, с 6 июля в стране продолжаются проливные дожди, вызванные тайфуном «Прапирун». Ранее сообщалось о 126 погибших и более 80 пропавших без вести.