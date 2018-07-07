Во Франции зарегистрирован первый случай заражения человека вирусом Усуту

11:50 | 10.07.2018

Первый случай заражения человека вирусом Усуту зарегистрирован во Франции. Об этом сообщает 10 июля Роспотребнадзор. Специалисты ведомства просят граждан России учитывать данную информацию при планировании своих заграничных поездок. Отмечается, что вирус передаётся комарами от больных птиц и поражает нервную систему человека.



Как напоминает rg.ru, с 2016 года в Италии было зарегистрировано десять случаев, а в Хорватии три случая заражения человека вирусом Усуту.