Россия и мир
11:50 | 10.07.2018
Во Франции зарегистрирован первый случай заражения человека вирусом Усуту
Как напоминает rg.ru, с 2016 года в Италии было зарегистрировано десять случаев, а в Хорватии три случая заражения человека вирусом Усуту.
© «Вечерние Ведомости»
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