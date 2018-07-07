Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел Великобритании сменил Джереми Хант

11:38 | 10.07.2018

Джереми Хант сменил Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел Великобритании, сообщили в понедельник на Даунинг-стрит. В понедельник Джонсон подал в отставку, объяснив решение отсутствием поддержки своей позиции по Brexit, напоминает «Интерфакс».



Хант представляет Консервативную партию, он был министром здравоохранения в первом и втором кабинете Дэвида Кэмерона и в правительстве Терезы Мэй. С 2010 по 2012 год был министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании.