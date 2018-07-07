Хорватский футбольный союз извинился за слова Огнена Вукоевича и отстранил его от работы

11:29 | 10.07.2018

Футбольный союз Хорватии отстранил помощника тренера Огнена Вукоевича от работы на ЧМ-2018 из-за видео с защитником Домагоем Видой, на котором они скандируют «Слава Украине» и посвящают победу над сборной России киевскому «Динамо» и Украине, сообщают «Известия».



Также представители хорватской сборной встали на защиту Виды, однако принесли извинения за поведение игрока российской стороне. Вукоевича HNS оштрафовал на 15 тысяч швейцарских франков.



Россия уступила Хорватии в серии пенальти 7 июля в 1/4 ЧМ-2018. Игра прошла на сочинском стадионе «Фишт». Основное и дополнительное время команды отыграли вничью со счетом 2:2. В пенальти победу одержала Хорватия (4:3).