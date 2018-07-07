Россия и мир
11:29 | 10.07.2018
Хорватский футбольный союз извинился за слова Огнена Вукоевича и отстранил его от работы
Также представители хорватской сборной встали на защиту Виды, однако принесли извинения за поведение игрока российской стороне. Вукоевича HNS оштрафовал на 15 тысяч швейцарских франков.
Россия уступила Хорватии в серии пенальти 7 июля в 1/4 ЧМ-2018. Игра прошла на сочинском стадионе «Фишт». Основное и дополнительное время команды отыграли вничью со счетом 2:2. В пенальти победу одержала Хорватия (4:3).
© «Вечерние Ведомости»
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