В Грузии 20-летнего пастуха задержали по подозрению в убийстве семьи из США

17:31 | 9.07.2018

Полиция Грузии задержала 20-летнего пастуха по обвинению в убийстве американцев — мужа с женой и их четырехлетнего ребенка, ему грозит пожизненное заключение, сообщили в МВД страны.



Как сообщают грузинские СМИ со ссылкой на главу районной администрации Душети Зураба Сехниашвили, ранее были найдены тела 44-летнего Райана Смита и его 43-летней супруги Лоры. Тело ребенка было найдено после того, как на место указал подозреваемый. Им оказался молодой пастух. По словам местных жителей, юноша проводил иностранцев к водопаду, передает MK.ru.



Убитые проживали в Грузии более шести лет, отмечают в МВД. В отношении задержанного назначено проведение экспертиз.