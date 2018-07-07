В Одесской области стартовали украино-американские военно-морские учения Sea Breeze

17:14 | 9.07.2018

Украино-американские военно-морские учения Sea Breeze стартовали в понедельник в Одесской области, в них примут участие 19 стран и несколько тысяч военных, сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов.



Для участия в маневрах, которые пройдут в акватории Одессы с период с 9 по 21 июля, в Черное море вошли флагманский корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney, а также ракетный эсминец USS Porter. Прибывают также корабли ВМС Турции и Румынии, подразделения специального назначения из Великобритании и Канады, морская пехота из Грузии и Молдавии, передает rg.ru.