Знаменитого российского каскадёра Александра Иншакова задержали в Москве с пистолетом

17:10 | 9.07.2018

Знаменитый российский каскадёр Александр Иншаков был задержан в Центре международной торговли в Москве. Как сообщают СМИ, у него при себе обнаружили травматический пистолет, передает life.ru.



Как отмечает «Эхо Москвы», у Иншакова было разрешение на хранение и ношение оружия, однако, в соответствии с указом президента, до 25 июля действует запрет на оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему.



Александр Иншаков — актер, режиссер, продюсер, президент Ассоциации каскадеров России. Он снялся в таких фильмах, как «Асса», «Крестоносец», «Такси-блюз», «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии», «Делай — раз!», «Рыцарский замок», а также в сериале «Бригада».