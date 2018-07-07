ФИФА признала сборную России лучшей по игре в защите на чемпионате мира

17:07 | 9.07.2018

ФИФА признала сборную России лучшей командой в защите по итогам 60 матчей из 64. Об этом сообщает сайт чемпионата мира по футболу в России. Российская команда сделала больше всех оборонительных действий — 259 выносов, отборов и сейвов.



Лидером по количеству голов является Бельгия (14 мячей), по числу атак — Бразилия (292). Самой пасующей командой ЧМ-2018 остается Испания (3120 точных передач), которая проиграла россиянам (1:1, 3:4 — по пенальти) в 1/8 финала, сообщает govoritmoskva.ru.



В индивидуальных разрядах Роман Зобнин стал лучшим по пробегу — на его счету 62 км, а Денис Черышев, на счету которого четыре забитых мяча, занял третье место в списке лучших бомбардиров по системе «гол + пас».