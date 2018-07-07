Олег Дерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли по 500 тыс. рублей

16:28 | 9.07.2018

Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае в понедельник удовлетворил гражданский иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли), сообщил «Интерфаксу» адвокат истца Алексей Мельников. Отмечается, что ответчики должны выплатить бизнесмену по 500 тыс. рублей.



Отмечается, что Дерипаска требовал с ответчиков по 1 млн руб. Бизнесмен утверждает, что Кириллов и Вашукевич незаконно разместили в соцсетях его фотографии и записи разговоров, тем самым нарушив неприкосновенность личной жизни.