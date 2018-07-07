В результате крушения пассажирского поезда в Турции погибли 24 человека

16:20 | 9.07.2018

В Турции при сходе с рельсов пассажирского поезда Капыкуле — Стамбул 8 июля погибли 24 человека. Об этом сообщает газета Hürriyet. Ранее сообщалось о 10 погибших. Число пострадавших возросло до 338 человек.



Как сообщалось, несколько вагонов поезда, следовавшего из Эдирне в Стамбул, сошли с рельсов в провинции Текирдаг в воскресенье. Причиной аварии стал провал железнодорожного полотна, подмытого продолжительными ливневыми дождями, отмечает «Интерфакс».