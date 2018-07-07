Пятый ребёнок выведен из затопленной пещеры на севере Таиланда

16:14 | 9.07.2018

Спасатели вывели на поверхность пятого подростка, спасённого из затопленной пещеры на севере Таиланда. Об этом сообщает газета «Кхао Сот». Вертолет с ребенком вылетел от пещеры в больницу.



Как отмечает РИА «Новости», в понедельник утром приостановленная накануне с наступлением сумерек операция по эвакуации детей из затопленной пещеры в Таиланде была возобновлена. Операция по выводу детей на поверхность была прервана в воскресенье вечером, после того как из затопленной пещеры международной группой кейв-дайверов и таиландских боевых пловцов были эвакуированы первые четверо детей.



Напомним, двенадцать подростков из местной футбольной команды и их тренер 23 июня оказались отрезаны от выхода из пещеры из-за внезапного наводнения.