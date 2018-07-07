Китайским СМИ запретили выступать с резкой критикой политики Дональда Трампа

11:28 | 9.07.2018

Правительство Китая разослало всем национальным СМИ распоряжение, в котором рекомендовало не выступать с резкой критикой политики президента США Дональда Трампа. Предполагается, что таким образом власти хотят избежать эскалации напряженности в торговом конфликте, сообщает Kp.ru.



США ввели 25-процентные пошлины на ряд импортируемых из КНР товаров, мотивируя это кражей американской интеллектуальной собственности и технологий в Китае. Минфин КНР ответил на политику США зеркальной мерой и ввёл 25-процентные пошлины на товары стоимостью в 50 млрд долларов, отмечает life.ru.