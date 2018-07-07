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Россия и мир


11:22 | 9.07.2018

В Японии из-за наводнений и оползней погибло не менее 100 человек

Не менее 100 человек погибли из-за наводнений и оползней в результате ливневых дождей в Японии. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на данные правительства страны. Ещё 56 человек считаются пропавшими без вести. По словам японских спасателей, поисковые операции осложняются тяжелыми погодными условиями.

Как отмечает РБК, предписания об эвакуации получили около 5,9 млн человек в 19 префектурах страны. 30 тыс. человек уже находятся в специальных центрах для перемещенных лиц. В префектуре Окаяма около 1 тыс. человек остаются блокированы потоками воды на крышах зданий.

Напомним, на западную часть Японии 7 июля обрушился тайфун. Он принес дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Режим ЧС ввели в префектурах Хиросима, Окаяма, Тоттори, Хиого и Киото.

© «Вечерние Ведомости»

 


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