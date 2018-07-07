В России создается новый самолет, способный «глушить» спутники

11:11 | 9.07.2018

В России создается новый самолет, способный выводить из строя военные спутники. Он должен прийти на смену постановщику помех Ил-22ПП «Порубщик», сообщил РИА «Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе.



«Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому самолет сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле», — сказал собеседник агентства.



По словам собеседника агентства, новый самолет, возможно, будет создаваться на базе самолетов Ил-76 или Ту-214, данный вопрос уже прорабатывается.