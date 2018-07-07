В Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

11:05 | 9.07.2018

В Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.



Отмечается, что в Шилкинском районе 8 июля вышла из берегов река Кия, в районе оказались разрушены автомобильный и железнодорожный мосты. В зоне подтопления находятся, по различным оценкам, от 135 до 560 домов. Всего оказались подтоплены четыре населенных пункта.



По словам губернатора региона Натальи Ждановой, сейчас основная задача — не допустить ни одной трагической ситуации. Она подчеркнула, что необходимо спасти всех людей, чьи дома попали в зону подтопления.