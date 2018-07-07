Президент Польши Анджей Дуда назвал Волынскую резню этнической чисткой

10:59 | 9.07.2018

Волынская резня не была войной между Польшей и Украиной, это была этническая чистка. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает «Польское радио». «Это печальная дата для польских семей. Это не была война — это была чистка этническая, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. Сто тысяч здесь замучены», — заявил Дуда в ходе визита на Украину для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине трагедии.



По мнению польского президента, отношения между народами обеих стран должны быть основаны «на истине». «Не должно быть никакой мести. Конечно, есть разговоры о боли. Боль будет продолжаться, но я считаю, что время, излечивающее раны, также исцелит ужасные раны, оставшиеся в сердцах», — заключил Дуда.