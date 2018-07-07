Отравленная в английском городе Эймсбери женщина скончалась

10:44 | 9.07.2018

Женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, скончалась, открыто дело об убийстве, говорится сообщении Скотленд-Ярда, передает РИА «Новости». Отравившийся вместе с ней мужчина находится в критическом состоянии.



44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули были обнаружены без сознания 30 июня в городе Эймсбери. Он располагается в 10 км от Солсбери, где от воздействия «Новичка» пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает russian.rt.com.