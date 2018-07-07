Илон Маск тестирует мини-субмарину для спасения детей в затопленной пещере в Таиланде

10:37 | 9.07.2018

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, сообщил в Twitter о начале испытаний мини-субмарины, которую он предложил использовать для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде. В свой официальный аккаунт в «Твиттере» Маск выложил фотографию во время испытаний. На снимке специально обученный дайвер в бассейне проводит тестирование системы. Как отметил сам Маск, мини-субмарина, изготовленная из трубы для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon 9, — достаточно лёгкая, маленькая и «чрезвычайно прочная», передает russian.rt.com.



Как напоминает РБК, 12 членов юношеской футбольной команды и их тренер пропали без вести 24 июня в пещере Кхао Луанг на территории заповедника «Понг Пха» в Таиланде. Возле затопленного дождями входа в пещеру сотрудники заповедника обнаружили 11 велосипедов и один мотоцикл, а также вещи и спортивный инвентарь. Через два дня началась операция по поискам пропавших футболистов. 2 июля спасатели их обнаружили, однако не смогли эвакуировать. После этого блокированных подростков и тренера начали снабжать едой и кислородом в баллонах. 8 июля четверых детей вывели на поверхность и отправили в больницу города Чианграй.