Посольство в США рекомендовало ЦРУ скорректировать российскую карту

10:28 | 9.07.2018

Посольство России в США в ответ на поздравление Центрального разведывательного управления (ЦРУ) участникам четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу, среди которых была команда Станислава Черчесова, посоветовало скорректировать российскую карту, добавив туда Крым.



Управление ранее выложило твит с поздравлениями участников четвертьфинала турнира и представило карточки с краткой информацией о каждой стране. При этом карта России приводилась без Крыма. В тексте отмечалось, что площадь принимающего чемпионат государства составляет 17 098 242 километра, а его население — 142,3 миллиона человек, отмечает lenta.ru.



«Поздравления принимаются. Пожалуйста, обновите свою карту России и данные статистики», — написали в посольстве.