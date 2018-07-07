Хорватский футбольный союз прокомментировал высказывание защитника Домагоя Виды

10:15 | 9.07.2018

Хорватский футбольный союз (HNS) прокомментировал высказывание защитника национальной команды Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича после четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года против России, сообщает «Советский спорт».



«HNS подчёркивает, что слова, сказанные нашими игроками, были исключительно благодарностью за поддержку из Украины — страны, с которой многое связывает Виду и Вукоевича», — говорится в заявлении на официальном сайте HNS.



Напомним, в минувшую субботу сборная Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в серии пенальти обыграла подопечных Станислава Черчесова и вышла в полуфинал мирового первенства. После игры Вида и Вукоевич записали видео, на котором первый скандировал «Слава Украине», а второй добавил: «Эта победа за «Динамо» и за Украину».