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Россия и мир


11:11 | 7.07.2018

Фото: xcook.info

Население Украины предупредили о серьёзных проблемах с питьевой водой

С серьёзными проблемами водоснабжения может столкнуться население Украины. Из-за повышения цен на газ на неопределённый срок остановлен флагман украинского химпрома – завод «Днепразот» – единственный на территории страны завод по производству хлора, об этом заявили в «Киевводоканале».

В результате остановки поставок хлора «на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды», предупредил «Киевводоканал» уточнив, что запасов вещества в некоторых организациях хватит только на 7-20 дней.

В организации подчеркнули, что если поставки хлора не будут возобновлены, то уже буквально со следующей недели будут введены серьёзные ограничения по поставке чистой воды в ряде регионов, а в некоторых населенных пунктах страны поставки чистой воды и вовсе прекратятся.

© «Вечерние Ведомости»

 


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