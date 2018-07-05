Население Украины предупредили о серьёзных проблемах с питьевой водой

11:11 | 7.07.2018

Фото: xcook.info

С серьёзными проблемами водоснабжения может столкнуться население Украины. Из-за повышения цен на газ на неопределённый срок остановлен флагман украинского химпрома – завод «Днепразот» – единственный на территории страны завод по производству хлора, об этом заявили в «Киевводоканале».



В результате остановки поставок хлора «на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды», предупредил «Киевводоканал» уточнив, что запасов вещества в некоторых организациях хватит только на 7-20 дней.



В организации подчеркнули, что если поставки хлора не будут возобновлены, то уже буквально со следующей недели будут введены серьёзные ограничения по поставке чистой воды в ряде регионов, а в некоторых населенных пунктах страны поставки чистой воды и вовсе прекратятся.