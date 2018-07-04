Китай ввел ввозные пошлины на американские товары объемом в 34 миллиарда долларов

14:01 | 6.07.2018

Китай в пятницу ввел ввозную пошлину в 25 % на импорт американских товаров объемом в 34 миллиарда долларов в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона, говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР, передает РИА «Новости».



Ранее в Минкоммерции Китая заявили, что США 6 июля начали взимать ввозную пошлину в размере 25 % на некоторые товары из Китая на сумму 34 миллиарда долларов. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон начал крупнейшую экономическую войну, отмечает russian.rt.com.