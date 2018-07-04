Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил упразднить Пенсионный фонд

13:37 | 6.07.2018

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает упразднить Пенсионный фонд России (ПФР) и передать его функции Казначейству. «Современные технологии позволяют, конечно, обойтись без таких громоздких, не всегда прозрачных организаций, как Пенсионный фонд», — сказал Титов. «Мне кажется, что это уже лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги, и поэтому можно было бы от неё полностью отказаться», — добавил бизнес-омбудсмен.