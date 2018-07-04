Россия и мир
13:34 | 6.07.2018
Сегодня в Нижнем Новгороде и Казани пройдут первые четвертьфиналы ЧМ-2018
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:11 | 6.07.2018
«Сначала я подумал, что это шутка», – вспоминает главврач Каменской больницы, получившей подарок от ВТБ
16:57 | 6.07.2018
В Перми на внеплановом заседании комиссии по ЧС рассмотрели вопрос предотвращения несчастных случаев на воде
16:51 | 6.07.2018
Екатеринбуржцам обещают жаркие выходные с дождями и грозами
16:23 | 6.07.2018
На «Иннопроме» представят концепцию наследия ЭКСПО-2025
16:17 | 6.07.2018
Бывший уралмашевский полицейский сделал карьеру на Северном Кавказе
16:12 | 6.07.2018
К развитию общественных пространств Перми подключили 60 молодых архитекторов из 9 городов
16:04 | 6.07.2018
Купальный сезон в Кургане официально еще не открыт
15:44 | 6.07.2018
Зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев: «Будущее у Курганмашзавода есть»
15:14 | 6.07.2018
Свердловский областной суд взыскал с автодилера 1,2 млн рублей за продажу неисправной LADA Vesta за 698 тысяч рублей
15:13 | 6.07.2018
Еще три человека подали документы для участия в конкурсе по выборам мэра Екатеринбурга
14:57 | 6.07.2018
Администрация Перми передала стадион «Звезда» в безвозмездное пользование краевым властям
14:25 | 6.07.2018
Для екатеринбургских избирателей запустили специальный сайт
14:06 | 6.07.2018
«АгроФест-2018» в Прикамье соберет на одной площадке около 120 сельхозпроизводителей
13:36 | 6.07.2018
Свердловское управление МЧС: в результате грозового фронта жизнеобеспечение населения не нарушено
13:10 | 6.07.2018
В Екатеринбурге будут судить уроженку Курганской области, обвиняемую в мошенничестве с ипотекой
13:06 | 6.07.2018
В Перми отметят День семьи, любви и верности
12:45 | 6.07.2018
В конкурсе по выборам мэра Екатеринбурга появился 16-й участник
12:39 | 6.07.2018
Более 100 пожилых жителей Прикамья получили бесплатные консультации в рамках партпроекта
12:32 | 6.07.2018
В столице Прикамья в этом году будет обустроено более 10 мест отдыха
12:28 | 6.07.2018
В Кургане студент вышвырнул кота из окна многоэтажки на стекло. «Что происходит, то... ха-ха. Оля, я убил кота»
12:18 | 6.07.2018
Выходные в Перми будут жаркими
12:01 | 6.07.2018
Фестиваль живых историй: екатеринбуржцы напишут о своем городе стихи, рассказы и песни
11:59 | 6.07.2018
Мэрия Екатеринбурга банкротит застройщика скандального долгостроя
11:50 | 6.07.2018
Свердловская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино». Выбираем фильмы
11:28 | 6.07.2018
В Екатеринбурге отреставрируют усадьбу Рязанова
10:40 | 6.07.2018
В Челябинске для садоводов оборудовали остановки
10:23 | 6.07.2018
В ЦПКиО им. Маяковского увеличится количество мест с экранами для трансляции матчей ЧМ-2018
09:59 | 6.07.2018
Екатеринбургские автобусники, оштрафованные за рекламу «мужского салона», более полугода не оплачивали медосмотр водителей
09:57 | 6.07.2018
Вечерний ливень затопил в Екатеринбурге улицы и магазины
09:22 | 6.07.2018
Под Екатеринбургом стартовали соревнования по парашютному спорту
23:39 | 5.07.2018
На ремонт екатеринбургских дорог выделено 1,4 миллиарда рублей
20:46 | 5.07.2018
В детском лагере в Верхней Пышме отравились несколько детей
20:34 | 5.07.2018
Стартовала продажа абонементов на домашние матчи ФК «Урал»
20:23 | 5.07.2018
В рамках «Школы главного архитектора» в Перми пройдет открытый лекторий о развитии и трансформации городов
19:41 | 5.07.2018
На ИННОПРОМе Свердловская область представит 19 проектов
17:50 | 5.07.2018
В поликлинике Коми-Пермяцкого округа в 2,5 раза увеличилось число пациентов, принимаемых по записи
17:40 | 5.07.2018
В Челябинске прошел митинг против пенсионной реформы