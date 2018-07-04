Сегодня в Нижнем Новгороде и Казани пройдут первые четвертьфиналы ЧМ-2018

13:34 | 6.07.2018

На чемпионате мира по футболу наступает время четвертьфиналов. Сегодня состоятся две игры — в 17:00 в Нижнем Новгороде встретятся Уругвай и Франция, а вечером в 21:00 на арене стадиона в Казани сыграют команды Бразилии и Бельгии. Победители этих противостояний встретятся в полуфинале. Напомним, что завтра в 1/4 финала встретятся Россия и Хорватия, а также Швеция и Англия.