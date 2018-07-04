Турецкие власти пообещали ответить США в случае санкций за покупку С-400

13:20 | 6.07.2018

Турецкие власти не оставят без ответа возможные санкции США после покупки ЗРК С-400 Анкарой у России, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Мы С-400 покупаем — а вы против нас вводите санкции за это? Но с таким подходом отношения не пойдут. Если будут санкции, мы ответим», — цитирует министра РИА «Новости».



Как напоминает riafan.ru, в конце июня помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл назвал приоритетной задачей Вашингтона срыв поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Как писало издание The Daily Telegraph, российские С-400 «Триумф» могут поставить под угрозу секретность технологии «стелс».