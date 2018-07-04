Дональд Трамп передал Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона Rocket Man

13:15 | 6.07.2018

Госсекретарь США Майк Помпео, прибывший в Северную Корею на переговоры, привез лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарок от американского президента Дональда Трампа — диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man, пишет южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на неназванных собеседников в Вашингтоне.



По словам одного из источников, этот диск обсуждался во время обеда президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, тогда северокорейский лидер упомянул, что Трамп назвал его «человеком-ракетой». «После этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет», — рассказал источник. Как отмечает gazeta.ru, Трамп не забыл об этом разговоре и послал Ким Чен Ыну диск с песней.



Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре, напоминает РИА «Новости».