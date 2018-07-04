В Польше при крушении истребителя МиГ-29 погиб пилот

13:03 | 6.07.2018

Вблизи польского города Пасленк в Варминьско-Мазурском воеводстве разбился истребитель МиГ-29 ВВС Польши, сообщают польские СМИ со ссылкой на правительственный центр безопасности страны. По имеющейся информации, пилот успел катапультироваться, однако спасти его не удалось. Врачи скорой помощи подтвердили смерть пилота. Обстоятельства крушения МиГ-29 устанавливает Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.