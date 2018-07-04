Более 150 тысячам японцев рекомендовано эвакуироваться из-за проливных дождей

12:55 | 6.07.2018

Свыше 150 тысяч японцев в пятницу получили от властей рекомендации эвакуироваться из-за угрозы наводнений и оползней, вызванных непрекращающимися ливнями на западе и юго-западе Страны восходящего солнца. Эвакуироваться рекомендовано жителям ряда районов на острове Сикоку и в префектурах Сидзуока и Фукуока на острове Хонсю.



Ранее представители национального метеорологического управления Японии сообщили, за минувшие сутки на Сикоку выпало до 400 мм осадков. Они пояснили, что тайфун «Прапирун» в настоящее время превратился в область низкого давления, поэтому в регионе продолжаются проливные дожди, передает regnum.ru.