Трое украинских военных погибли в результате взрыва миномета на учениях в Ровенской области

12:48 | 6.07.2018

Трое украинских военных погибли и девять получили ранения при взрыве миномета во время тактических учений на полигоне в Ровенской области. Об этом сообщается на странице пресс-службы оперативного командования «Запад» в «Фейсбуке».



В связи с произошедшим командующий Сухопутными войсками ВСУ принял решение о приостановлении учений, назначено служебное расследование. Соболезнования родным и близким погибших военнослужащих выразило командование Сухопутных войск.