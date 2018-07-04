По данным СМИ, Путин и Трамп встретятся в президентском дворце в Хельсинки

11:27 | 6.07.2018

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в рабочей резиденции президента Финляндии, пишет газета Helsingin Sanomat. В период нахождения Финляндии в составе Российской империи это здание, построенное в 1820 году, было царской резиденцией. В последний раз император Николай II посещал его в 1915 году, отмечает РБК.



Президент США прибудет в Хельсинки вечером 15 июля. Он впервые встретится с главой Финляндии Саули Ниинисте. Саммит российского и американского президентов состоится на следующий день — 16 июля.