56 % россиян верят в победу сборной России над Хорватией на ЧМ-2018

11:23 | 6.07.2018

Большинство россиян верит в победу сборной России над Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира — 2018, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на ВЦИОМ. 56 процентов надеются на победу россиян, 10 процентов считают, что игра завершится ничьей. 15 процентов думают, что победят хорваты, а еще 19 процентов затруднились ответить.



Матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 21:00.