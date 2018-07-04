По данным Ростуризма, все туристы «Натали Турс» вернутся в Россию в течение двух недель

11:19 | 6.07.2018

Клиенты туроператора «Натали Турс», которые сейчас находятся за границей, вернутся в Россию в течение ближайших двух недель, рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, у всех туристов уже есть обратные билеты, передает РБК.



«Около 500 туристов, отдыхающих сейчас за рубежом, вернутся в Россию до конца недели. Еще три тысячи — в течение двух недель», — сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на главу компании «Натали Турс» Владимира Воробьева.



Напомним, Воробьев ранее объявил о прекращении чартерных программ в Грецию, Испанию, Италию и Турцию, а также об аннулировании всех ранее подтвержденных туров.