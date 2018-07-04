Facebook планирует запустить собственное реалити-шоу с Криштиану Роналду

11:12 | 6.07.2018

Социальная сеть Facebook планирует запустить собственное реалити-шоу, главным героем которого станет лидер «Реала» Криштиану Роналду. С футболистом уже ведутся переговоры по проекту, сообщает журнал Variety. По данным источника издания, за 13 съемок реалити-шоу португальцу предлагается 10 миллионов евро.



Как отмечает gazeta.ru, 33-летний Роналду является самым популярным спортсменом в Facebook. На его официальный аккаунт в социальной сети подписаны более 120 млн пользователей.