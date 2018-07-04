Власти Китая обвинили США в развязывании крупнейшей торговой войны в истории

10:54 | 6.07.2018

США развязали против Китая небывалую в истории экономических отношений торговую войну, заявило министерство коммерции КНР. «США 6 июля начали взимать ввозную пошлину в размере 25 % на некоторые товары из Китая на сумму $34 млрд. США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну на сегодняшний день», — говорится в заявлении ведомства.



Минкоммерции подчеркнуло: «Китайская сторона обязалась не наносить удар первой, однако для защиты коренных интересов государства и народа страны вынуждена прибегнуть к ответным мерам», сообщает «Интерфакс».