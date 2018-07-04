Во время операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде погиб дайвер

10:47 | 6.07.2018

В Таиланде в пещере Тхам Луанг, где готовят к выводу на поверхность запертых там подростков и их тренера, погиб дайвер, сообщил капитан Апхакон Юнгкео, командир подразделения боевых пловцов, сообщает телеканал Thai PBS. Отмечается, что дайвер работал в качестве добровольца, он скончался в результате нехватки кислорода во время спасательных работ.



Как напоминает РИА «Новости», двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались десять дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Пока продолжаются дожди, выход из пещеры закрыт водой. Спасатели отмечают, что выведение детей наружу может занять очень долгое время.