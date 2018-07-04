В Японии повешен основатель секты «Аум Синрикё» Сёко Асахара

09:35 | 6.07.2018

Фото: © AFP 2018 / Jiji

Как сообщает телекомпания NHK со ссылкой на собственные источники, в Японии приведён в исполнение приговор в виде смертной казни в отношении основателя и духовного лидера религиозной секты «Аум Синрикё» Сёко Асахары, его настоящее имя — Тидзуо Мацумото. Более 10 лет лидер «Аум Синрикё» находился в камере смертников — сегодня Асахара (Мацумото) был повешен.



В России «Аум Синрикё» была объявлена террористической организацией, деятельность которой запрещена.



Напомним, «Аум Синрикё» стала печально известна на весь мир после того, как члены секты в утренний час пик распылили нервно-паралитический газ зарин в метро Токио в марте 1995 г. В результате химической атаки 13 человек погибли, около 6500 пострадали.



Также сегодня приведен в исполнение смертный приговор в отношении военного министра «Аум Синрикё» Киехидэ Хаякаве, именно он руководил строительством завода по производству зарина, который был использован во время атаки на токийское метро.



Телеканал отмечает, что всего на 6 июля запланированы казни семи бывших руководителей секты. Следствие и суд по делу «Аум Синрикё» длились 20 лет. За это время к суду были привлечены около 200 членов секты, 13 из них, в том числе Асахара, были приговорены к смертной казни.



Мацумото было 63 года. В 1984 году он открыл зал для занятий йогой и медитацией «Аум-но-кай» («Клуб Аум») в Токио и одновременно основал компанию по продаже «заряженных» предметов культа. Именно с этого момента начала создаваться организация, которая позже, к 1989 году, разрослась настолько, что превратилась в религиозную корпорацию «Аум Синрикё». По приблизительным подсчётам, в организацию входило от 30 до 50 тысяч человек. Стоит отметить, что только в России, до запрета организации, секта насчитывала более 10 тысяч последователей.