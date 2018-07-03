В Москве откроется вторая фан-зона для болельщиков чемпионата мира

16:45 | 5.07.2018

В Москве во время чемпионата мира — 2018 появится дополнительная фан-зона для болельщиков. По словам мэра столицы Собянина, дополнительная фан-зона расположится около стадиона «Спартак», передает gazeta.ru. Площадка заработает 7 июля. В этот день состоится четвертьфинальный матч Россия — Хорватия.



Как отмечает РБК, в дни матчей фан-зона около МГУ не раз была перегружена, поэтому власти Москвы советовали болельщикам выбирать другие места для просмотра игр.