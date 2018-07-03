Из музея в голландском городе Лейден украли флакон со смертельным ядом

16:41 | 5.07.2018

Флакон со смертельным ядом кураре был украден в среду из Музея науки и медицины Германа Бургаве в городе Лейден в Нидерландах, сообщает газета NL Times. Неизвестным злоумышленникам удалось вскрыть сейф, где находилась стеклянная емкость.



Яд кураре использовали коренные жители Южной Америки для смазывания стрел и охоты. В Нидерландах он применяется как мышечный релаксант при эвтаназии.