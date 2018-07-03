В Монреале из-за аномальной жары за неделю погибли 19 человек

16:36 | 5.07.2018

В канадском Монреале из-за пришедшей в регион аномальной жары за неделю погибли 19 человек, передает агентство AFP в Twitter. В основном это пожилые люди, имеющие хронические заболевания. Власти призвали граждан пить больше воды, навещать родственников и знакомых, которые живут в домах без кондиционеров, передаёт Global News.



Премьер-министр страны Джастин Трюдо в своем Twitter-аккаунте выразил соболезнования родным и близким погибших от жары.