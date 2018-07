Полицейские задержали забравшуюся на статую Свободы женщину

16:19 | 5.07.2018

С острова, на котором находится статуя Свободы в американском городе Нью-Йорке, эвакуировали 4,5 тысячи человек из-за забравшейся на ногу монумента женщины. Нарушительницу порядка арестовали, сообщает The New York Times. Полицейские вели с ней переговоры на протяжении четырех часов. Все это время женщина находилась на высоте около 45 метров — у ноги статуи. Позднее полицейские с помощью веревок и страховки смогли задержать ее и спустить на землю.



Женщина выступала против разделения родителей и детей среди мигрантов на границе. Она взобралась на статую после организованной акции движения Rise and Resist, которое требовало расформировать иммиграционную и таможенную полицию США, передает gazeta.ru.