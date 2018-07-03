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Россия и мир


16:15 | 5.07.2018

Сотни шахтеров вышли на митинг у здания Верховной рады в Киеве

В Киеве у здания Верховной рады собрались несколько сотен шахтеров, требующих увеличить расходы бюджета на развитие сектора угольной промышленности. Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ». Шахтёры также требуют устранить задолженность по зарплате в угольной отрасли. «Мы не требуем чужого, мы пришли за своей зарплатой», — написано на одном из плакатов, которые развернули шахтёры.

Участники акции стучат касками по тротуару и требуют, чтобы к ним вышли депутаты. Шахтеры держат в руках флаги нескольких профсоюзов и угольных предприятий, плакаты с призывами к государству рассчитаться по долгам.

© «Вечерние Ведомости»

 


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