Сотни шахтеров вышли на митинг у здания Верховной рады в Киеве

16:15 | 5.07.2018

В Киеве у здания Верховной рады собрались несколько сотен шахтеров, требующих увеличить расходы бюджета на развитие сектора угольной промышленности. Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ». Шахтёры также требуют устранить задолженность по зарплате в угольной отрасли. «Мы не требуем чужого, мы пришли за своей зарплатой», — написано на одном из плакатов, которые развернули шахтёры.



Участники акции стучат касками по тротуару и требуют, чтобы к ним вышли депутаты. Шахтеры держат в руках флаги нескольких профсоюзов и угольных предприятий, плакаты с призывами к государству рассчитаться по долгам.